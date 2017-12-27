﻿逾百會員促開EGM 會計師公會爭議未息

會計師公會新一屆會長選舉已塵埃落定，但業內爭議仍未平息。有消息人士向本報透露，由逾百名會員簽署促召開的會員特別大會，將於明年2月26日或3月1日進行，工會將按法律要求，於本周內向會員寄出通知信。



知情人士表示，根據法例，工會須於收到聯署要求當日（即12月2日）起，28日內發信通知會員，變相即須於本周內寄出信件。據了解，聯署促請召開會員特別大會的人數，已超過110人。



根據《專業會計師條例》，超過100名會員要求，毋須向外公佈會員名字，在28日內須通知全體會員召開特別會員大會。



早前有消息指，工會質疑部份簽名的真確性，一方面認為屬實的簽名數目不足以召開特別大會，另一方面要求簽名有問題的會員親身到工會驗證，且不接受其他驗證方式。消息人士指，工會質疑簽署這一動作，在法律上不足以阻延召開特別會員大會，會方可以要求驗證簽名，惟大會須依期進行。



會員特別大會將有三大議題，包括全體會員直選會長及副會長、罷免現任行政總裁丁偉銓及促工會退還每年2億元的盈餘予會員。



四大行主導成「一言堂」



目前，會長及副會長是由20名理事會成員選出，理事會中有6名為政府委任及當然理事，其餘14名則由直選產生。由於其中4名多數由四大會計師行的代表當選，故實際上只餘10個席位由不同派別人士競選。消息人士指出，會計師工會的議事文化多年來習慣「一言堂」，加上理事會競選制度令四大行輕易成為主導，令非主流的聲音無法得到關注。四大會計師行分別是德勤、畢馬烕、羅兵咸及安永。