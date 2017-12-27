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﻿康宏授一成認股權予逾800員工

2017-12-27 列印
　　在監管風眼中的康宏環球（1019），於聖誕假期最後一天的BOXING DAY，再向員工送大禮，發送認股權。該公司昨日公告，建議向逾800名員工授出最多14.94億購股權，相當於康宏現有股本10%，期望留聘該公司主要人員，並認同他們的貢獻。

　　入選被授予的員工包括獨立理財顧問、集團企業顧員及行政人員。每股行使價將不低於：一、於授出日期的收市價；二、緊接授出日期前5個營業日的平均收市價；三、每股股份面值0.10元。行使期為授出日期起計7年。購股權的歸屬日期分兩批，分別為50%之購股權將於授出日期滿2周年當日起歸屬及可予行使；及餘下50%之購股權將於授出日期滿3周年當日起歸屬及可予行使。
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