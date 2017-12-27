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﻿能源局明年聚焦五改革

2017-12-27 列印
　　中國國家能源局局長努爾‧白克力昨日透露，2018年國家能源局將聚焦重點領域和關鍵環節，深入推進能源體制機制改革。一是深化電力體制改革、二是深化油氣體制改革、三是深化「放管服」改革、四是深化市場監管和行業監管、五是深化能源依法治理。

　　包括加快推進電力市場建設，研究完善電力市場規則和辦法大幅度提高電力市場化交易比重，進一步降低企業用能成本。積極推動油氣管網、勘探開發等方面體制改革，完善油氣管網公平接入機制。以及健全完善《國家能源局權力和責任清單》，探索創新能源投資項目核准方式，促進投資主體多元化。
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