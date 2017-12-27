  • 2017年12月27日 星期三
  • 19º
  • 62%
熱門： 導盲犬消防父子兵何猷啟求包養遭姦殺予恩

日報新聞 > 財經

﻿宏利受惠美稅改 每年多賺逾15億

2017-12-27 列印
        宏利（945）受到美國減稅影響，預期今年第四季將要撥備19億加元，即約116.6億元，但預期由2018年起，每年會為宏利帶來約2.5億加元，即約15.35億港元盈利。公司又宣佈變動資產組合配置，以釋放資金及降低公司舊有業務的風險和波幅，未來12至18個月釋放20億加元的資本，但將因此而要作出10億加元撥備，每年會產生最多6000萬加元的稅後負面影響，直至資金調動至較高回報業務。

變動資產組合配置

　　宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，舊有業務資產配置變動，可優化資產組合的資本回報。另類長期資產減少，可更有效率地運用資本，並改善風險取向。隨著該公司在未來12至18個月落實資產處置，將可釋放資本並重新調動資金以支援未來發展。資產調配短期內將為公司的核心盈利，帶來每年約5000萬加元至6000萬加元的稅後負面影響，直至宏利將10億加元的資本淨額重新調動至回報較高的業務。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd