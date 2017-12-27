﻿IFC外望——中證監促賈躍亭年底前回國

樂視自陷入財困後，創辦人賈躍亭一直身處海外，中國證監會北京監管局最新明確要求賈躍亭於本月底前回國，配合解決公司問題，切實保護投資者合法權益。



另外，被稱為是賈躍亭心腹的阿不力克木．阿不力米提傳轉投聯想集團（992），任中國區戰略與業務拓展副總裁。



中國證監會北京監管局最新通告中，指賈躍亭以投資汽車業務及融資為由滯留境外，他控制的相關公司對其他上市公司存在巨額欠款，至今尚未歸還，也未向北京證監局報送整改報告。中證監要求賈躍亭於12月31日前回國，穩妥處理公司風險，履行公司實際控制人應盡義務。



但通告中未有透露賈躍亭若在限期前仍未回國，當局會有何行動。北京監管局在今年9月亦曾發佈「關於對賈躍亭的監管關注函」，明確要求賈躍亭見文後立即回國。



另外，內地傳媒報道，曾任樂視移動行政總裁的阿不力克木．阿不力米提，已轉投聯想集團，擔任中國區戰略與業務拓展副總裁，負責聯想中國區戰略規劃，推進及拓展新的業務佈局。



復星擬售荷里活製片廠持股



復星國際（656）的母公司復星集團，傳考慮出售荷里活電影製作公司Studio 8的持股。外電引述知情人士報道，復星正與投資者洽商可能處置Studio 8持股，以及製作的電影融資。其中一名匿名消息人士指，復星估計其3年入股的這家製片廠Studio 8，市值可達10億美元（約78億港元）。



消息人士補充，復星集團尚未與可能買家正式談判，可能會決定保留股權。據證監文件顯示，復星持有Studio 8在A股投資者中80%股權，佔總股本約60%。



Studio 8代表拒絕回應有關報道。復星則電郵回覆，表示非常支持Studio 8，將繼續致力擔任其長期策略股東。



總公司在上海的復星集團，是內地通過活躍併購壯大公司業務的內地知名集團，持股包括法國地中海俱樂部Club Med和太陽馬戲團（Cirque du Soleil）。儘管面對中央近期嚴控視為「非理性」的企業海外併購交易，復星本月仍繼續洽購意大利內衣製造商La Perla和購入青島啤酒（168）的部份股權。



Studio 8創辦人羅比諾夫曾是華納兄弟高層，曾監督製作的著名電影包括《蝙蝠俠》三部曲、《醉爆伴郎團》和《潛行兇間》，該公司去年更曾製作是李安導演的《比利．林恩的中場戰事》，但票房表現欠佳。



高瞻