﻿市場簡訊

—海航集團與建行（939）海南省分行，簽署住房租賃業務戰略合作協議。根據協議，建設銀行將為海航住房租賃等業務，提供全方位金融服務。至於海航旗下海航實業未來五年，將提供價值至少160億元人民幣的長租公寓類資產與建行合作。







—廣州白雲山（874）公佈，廣州白雲山將持有王老吉96%股權。於12月25日，公司收到仲裁委員會的裁決，同興藥業要將其持有的9837.8萬股王老吉藥業股份按每股淨資產值人民幣3.75元，即總轉讓價格人民幣3.69億元全部轉讓給白雲山。仲裁裁決完成轉讓王老吉藥業股份至公司後，公司將持有王老吉藥業股份的96.093%。







—朗詩綠色地產（106）入股持有合肥市高新區BB-5-1號住宅地塊的中城基金49%，項目總投資6.72億元人民幣。







—阿里巴巴集團創辦人馬雲持股的雲鋒新創投資，出資10億元（人民幣，下同），投資蘇寧雲商集團控股子公司蘇寧金服，佔蘇寧金服增資擴股後比例為3.09%。是次蘇寧金服以投前估值270億元增資擴股16.5%新股，集資53.35億元，其他投資者包括，蘇寧金控及上海金浦投資等。增資完成後，蘇寧金服的投後估值為323.35億元。







—中國住建部等四部門發文，提出要維護以住房公積金支付房貸的權益，要求房地產開發商不得拒絕買家使用住房公積金貸款購買單位，不得以提高住房銷售價格、減少價格折扣等方式，拒絕買家使用住房公積金貸款。同時要求住房公積金管理中心和受託銀行，壓縮貸款審批時限至10個工作日內。



—中鋁國際（2068）宣佈，中國證監會通過公司A股發行的申請。公司早前向中國監管機構申請向合資格投資者發行不多於11.41億股A股。







—徽商銀行（3698）宣佈，中國證監會已於近日發出恢復審查通知書，恢復對A股發行的審查。A股發行未必能夠完成，將適時披露A股發行的進一步詳情及進展。







—大眾金融（626）宣佈，派發截至2017年12月底止年度第二次中期股息每股0.16元。公司表示，股息並不應被視為2017年12月底止年度溢利水平的指標。







—華電福新（816）宣佈，旗下芮城發電與控股股東華電子公司山西能源訂立協議，芮城發電向山西能源收購鹽湖分公司的風電資產及負債，代價1.92億元人民幣。鹽湖風電裝機容量49.5MW，安裝33台金風GW87型風力發電機組，年等效滿負荷利用小時2268小時，設計年上網電量1.12億度電。







—道和環球（915）宣佈，與製片方霍爾果斯瀚泊文化產業訂立框架協議，合作製作電視連續劇，總投資額約2億元（人民幣，下同）。公司擬投資製作電視劇，製片方將負責製作、發行及推廣電視劇以及就所須批准與相關政府部門聯絡。







—近期持續下跌的比特幣跌勢喘定，並重上15000美元。據交易平台CoinDesk最新報價，比特幣在倫敦中午報15400美元，升12%，最高見15505美元，早段最低見13851美元。