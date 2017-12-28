﻿油價回軟拖累能源股 假日氣氛成美股壓力

美股周三繼續好淡爭持，杜指開市不久一度走軟，曾跌14點，見24731點，其後回穩，納指和標指亦反覆靠穩。油價回軟拖累能源股表現，加上金融股走低，對假期氣氛仍濃厚的大市構成壓力。



杜瓊斯工業平均指數四時報24760點，升14點；納斯達克指數6936.09點，見跌0.16點。能源類別股份是早段表現最差板塊，曾跌0.3%，其餘是跌0.2%的金融股，房地產信託股則造好。



滙控（005）美國預託證價格曾見80.44點港元，較香港收市價升0.64港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見403.07點港元，較香港收市升1.87港元。美匯指數到美市早段走低，曾跌0.3%，見92.98；日圓亦窄幅偏軟，曾跌0.13%，見113.38兌1美元。



港股於聖誕假期後復市走勢反覆，午後受A股跌幅拖累，抵銷早市部分升幅，恒指昨日收報29597點，升19點。恒指昨日高開75點後，雖然曾升逾百點，見全日高位29693點，同為本月新高；惟午後受A股向下拖累，恒指升勢逐步收窄，收報29597點，升19點，成交額827億元。



內地由明年1月1日至2020年12月31日，購置新能源汽車免徵車輛購置稅，受消息刺激，多隻汽車股造好，比亞迪（1211）昨日曾升近一成，收報68.3元，升5.8%。



蘋果擬削定單舜宇曾跌逾6%



由於有傳蘋果公司iPhone X的銷量不如預期，蘋果公司大削明年首季定單，下調幅度達40%，受消息拖累，蘋果概念股昨日下挫，舜宇光學（2382）曾一度跌逾6%，臨收市前跌幅收窄，收報94.95元，跌4.6%，拖累恒指10點，為昨日表現最差的藍籌股；瑞聲（2018）則挫3.6%，收報137.3元，為第二表現差的藍籌股；丘鈦科技（1478）則跌4%，收報10.54元。



舜宇光學昨日收市後公布，由明年1月19日起，將每手買賣單位，由原來的1000股，拆細為100股， 以昨日收市價94.95元計算，每手買賣單位價值，將由原來逾9.49萬元，變為9495元。該公司認為，減少股份的每手買賣單位有助公司吸引更多投資者，以增加股份流動性，並擴大公司股東基礎。股東則可於明年1月5日至2月12日換領以每手為100股的新股票。



獨立股評人黃志陽認為，昨日港股成交額僅得827億元，市場收爐意欲甚濃，所以今年餘下兩個交易日，他預期恒指會在29600點附近徘徊。至於對明年港股的預測，黃志陽估計港股估值仍相對便宜，市盈率約14倍，對於北水和海外資金仍然吸引，他相信在資金持續流入下，恒指明年有望重上30000點水平。