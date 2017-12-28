﻿康宏再告王利民麥光耀

康宏環球（1019）繼早前入稟控告28名人士及公司損害其利益後，昨日再入稟高院，控告前行政總裁麥光耀及前主席王利民，指他們誤導康宏職員、顧客及大眾，令人以為另一間與公司名稱及業務相似「康宏證券投資服務有限公司」（CIS）與康宏環球有關連，而CIS向公眾銷售高風險垃圾債券，透過鼎成證券為康宏環球四度配售債券，把集資所得逾4500萬元轉移給CIS。



康宏環球指麥、王二人不當地將公司的顧客及商機轉移到與他們有關的CIS，並指二人容許CIS對公司的仿冒行為，使公司的員工向顧客及潛在顧客作出失實陳述，令人以為CIS與公司有關連；又促致CIS不當利用公司的顧客及員工資料，甚至利用公司的商號、商標、網址、電郵等，讓其向公眾及顧客失實陳述兩公司為同一集團成員。