﻿創辦人婚姻破裂 霸王分產起風波 稱有人冒簽名轉移股權

霸王國際集團（1338）昨日被創辦人萬玉華入稟高等法院，要求將其控股公司Fortune Station Limited清盤。萬玉華於記者會現場聲淚俱下，指與丈夫兼合夥人陳啟源婚姻破裂，徹底失去互信。她又指稱，有人先後兩次以她的虛假簽名轉移其控股權，更排除她於控股公司管理層之外，其至在一次爭執中對她掌摑，令她「忍無可忍」，決定離婚，並要求平分資產。



萬玉華指，有人偽造一份她的董事辭職信和一份控股公司董事會同意通過接納她的辭職信的文件。她續指，在她不知情的情況下，控股公司增發新股予Heroic Hour Limited，因而令其原本持有的49%股權被稀釋至24.71，而Heroic Hour的持股則增至49.57%，她因此而失去決策權及應佔公司的收益。萬玉華昨日再三堅稱，她並無簽署該兩份文件，並指自己現時被排除於控股公司管理層之外，清盤是「忍無可忍」之下的做法。



指摩擦源自《壹週刊》報道



提到忍受多年的委屈，萬玉華起初聲音有點哽咽，後來忍不住在眾傳媒面前聲淚俱下，哭訴與陳啟源的婚姻破裂，生意上產生摩擦，一切源自於《壹週刊》於2010年報道霸王洗頭水含致癌物質一事。她指，霸王一直以來由陳啟源管錢，她則管公司營運。自負面報道出現後，她做了好多工夫仍不能挽回銷售下跌，陳啟源因此而對她的管理失去信心，開始參與管理。萬玉華形容，她本人充滿創意，視野廣闊，但陳啟源則傳統保守，自他參與管理後，兩人在生意上摩擦日漸增多。她有見及此，已着手培養大兒子陳正鶴接班，自己則退出做其他生意。



萬玉華提到，在一次回公司處理事務期間，與陳啟源意見不同，陳啟源追問一筆八千萬元資金用途，並當着管理層面前「打了她一巴掌」，她說從小到大都沒有人打過她，因此覺得事件對她是重大侮辱，導致她與陳啟源之間的感情和互信徹底破碎，要離婚收場。



她指，公司的運作是建基於夫妻二人的互相信賴，但現時已失去互信，因而決定提出清盤。她又指丈夫只把她當作「生仔機器」、「掙錢機器」。



涉事另一方的霸王集團主席陳啟源昨晚發新聞稿回應萬玉華的指控，形容指控不實及無事實根據，並對其突然提出清盤Fortune Station Limited感到莫名其妙和極度遺憾。陳啟源指與萬玉華現正辦理離婚手續，有關的財產糾紛屬私人事宜，雙方正通過法律途徑處理。他續指，萬玉華於2015年提出請辭後，已沒有在霸王集團擔任任何職務，對方辭職後，利用霸王創辦人的身份，在中國境內經營私人業務，並因此涉及多宗金錢糾紛。



陳啟源保留追究權利



回應指，萬玉華的言論並無事實根據，有關的失實陳述對陳啟源個人和霸王集團的聲譽構成負面影響，陳啟源已交由律師跟進處理，並保留法律追究權利，將在必要時維護自身合法權益。