香港電訊對歡迎裁決，指明顯地電訊業長久以來一直被收取過多的費用。期待政府糾正這個情況以符合法律規定，退回他們錯誤地被逼支付的過多費用，將研究下一步行動，包括以民事訴訟取回超收費用。
其他牌照費亦有望下調
電訊業人士指出，今次判決，除綜合傳送者牌照費用可能會進一步下調外，通訊局其他牌照費亦可能會調整，有助業界減省成本，但減價戰從未停止，加上下調的爭議可能是每年1至2元的費用，每月18元的行政費難望下調。
通訊局於2012年6月下調電訊商牌費，於2013年3月生效，其中綜合傳送者牌照，每名客戶接駁點牌費由每名用戶每年收8元減至7元，減幅為12.5%，電訊業界當時都不接受，認為最少減16%，香港電訊認為當局違例徵收過多牌費，於2013年2月提出司法覆核，案件一直打至終審法院才取得最後勝利。
終審法院判詞指出，爭議點是答辯人有否就其根據《電訊條例》（第106章）訂明有關牌照收費的權力範圍，以及對《營運基金條例》（第430章）若干條文的詮釋，犯了法律上的錯誤。
判決認為，釐定牌費時將公司的稅款及股息等利潤列入預算內，令通訊局收入超過法定目標收益，有違收回成本原則，犯了法律錯誤，超收的牌費形同稅收，然而當局並無權對牌照容許的活動徵稅。判詞指出，通訊局儲備巨大卻長期閒置，而設立營運基金目的是自負盈虧，產生的收益不應轉撥為政府一般收入，預留太多應急撥備並不合法，不同意政府所指盈餘是財政緩衝。五名法官一致裁定，香港電訊上訴得直。