﻿告通訊局多收牌費 香港電訊上訴終得直

香港電訊（6823）2013年入稟法院，就商務及經濟發展局局長及通訊事務管理局徵收過多牌照費提出的司法覆核連番敗訴，上訴至終審法院則獲最後勝利，上訴得直，政府敗訴並須向其支付訟費。業界人士指出，判決影響深遠，有助降低成本，但市民未必能因此受惠。



香港電訊對歡迎裁決，指明顯地電訊業長久以來一直被收取過多的費用。期待政府糾正這個情況以符合法律規定，退回他們錯誤地被逼支付的過多費用，將研究下一步行動，包括以民事訴訟取回超收費用。



其他牌照費亦有望下調



電訊業人士指出，今次判決，除綜合傳送者牌照費用可能會進一步下調外，通訊局其他牌照費亦可能會調整，有助業界減省成本，但減價戰從未停止，加上下調的爭議可能是每年1至2元的費用，每月18元的行政費難望下調。



通訊局於2012年6月下調電訊商牌費，於2013年3月生效，其中綜合傳送者牌照，每名客戶接駁點牌費由每名用戶每年收8元減至7元，減幅為12.5%，電訊業界當時都不接受，認為最少減16%，香港電訊認為當局違例徵收過多牌費，於2013年2月提出司法覆核，案件一直打至終審法院才取得最後勝利。



終審法院判詞指出，爭議點是答辯人有否就其根據《電訊條例》（第106章）訂明有關牌照收費的權力範圍，以及對《營運基金條例》（第430章）若干條文的詮釋，犯了法律上的錯誤。



判決認為，釐定牌費時將公司的稅款及股息等利潤列入預算內，令通訊局收入超過法定目標收益，有違收回成本原則，犯了法律錯誤，超收的牌費形同稅收，然而當局並無權對牌照容許的活動徵稅。判詞指出，通訊局儲備巨大卻長期閒置，而設立營運基金目的是自負盈虧，產生的收益不應轉撥為政府一般收入，預留太多應急撥備並不合法，不同意政府所指盈餘是財政緩衝。五名法官一致裁定，香港電訊上訴得直。