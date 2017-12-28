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﻿正恒國際18億購鄭州地皮

2017-12-28 列印
　　正恒國際（185）今年9月投得河南省登封市地塊後，持續加強在河南鄭州市的佈局。正恒昨公佈以18.25億元（人民幣，下同）奪得河南鄭州一幅住宅地皮，並獲得控股股東提供同等金額的貸款，用於該地皮發展之用。

　　集團公佈其附屬公司河南興漢，昨日投得的地皮位於河南省鄭州市鄭東新區北三環路南、龍湖內環東路東，用地面積為58337.95平方米，為住宅用地，使用年限為70年。集團已經向鄭州市國土資源局支付14.4億元的保證金，認為收購符合集團擴大於中國河南省及其他一、二線城市發展的策略。
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