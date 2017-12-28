﻿神州擬在港拓智慧城市

神州控股（861）早前獲廣州城投增持股權至22%，成為公司最大股東。神州主席郭為表示，未來會集中在大灣區發展，並以廣州為中心。郭為指，現時大灣區約有1億人口，大約1萬億美元的經濟生產總值，相比美國加州3萬億美元生產總值，有很大的發展空間。被問到有關本港的智慧城市發展，郭為指一向視香港為一個發展智慧城市的重要市場，一直希望將中國智慧城市項目帶到香港，並把香港經驗帶到其他地方，惟上屆特區政府沒有特別發展這方面，相比之下，現屆政府則積極推動，亦較重視交由市場來發展，因此公司正研究相關範疇。



郭為表示，公司亦有考慮其他地區，如天津、廈門、雄安，甚至武漢，但現時以大灣區為先。