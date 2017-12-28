﻿IFC外望——UNIQLO擬非洲設廠降成本

據《日經中文網》報道，迅銷（6288）旗下UNIQLO將首度在埃塞俄比亞設立生產基地。埃塞俄比亞以比亞洲發展中國家還要低廉的勞動力，發展出縫製產業。迅銷會長兼社長柳井正指，中國和越南勞動成本不斷上漲，由於埃塞俄比亞未引入最低工資制度，故生產成本在非洲國家中也屬於較低水平。



此外，埃塞俄比亞在地理上距歐美較近，出口到美國的服裝亦無需納稅，H&M早前亦已在當地設廠。



UNIQLO襯衫等服裝最早將於明年在埃塞俄比亞試行生產，如果品質和產量能夠達到UNIQLO標準，將逐漸增加產能，而埃塞俄比亞亦將成為公司對歐美市場出口主要基地，有助UNIQLO提升價格競爭力與同業競爭，擴大歐美市場業務。雖然UNIQLO以亞洲為中心的海外業務表現堅挺，但在歐美市場與「ZARA」和「H&M」等全球服裝同業競爭激烈。迅銷股價午後急升1.46%，最高見31.25元，收升1.3%，報31.2元，成交額13.93萬元。



吉利母公司300億購富豪集團



吉利汽車（175）母公司吉利控股集團昨日出價32.5億歐羅（約301億港元），向歐洲機構投資者Cevian Capital收購所持的貨車製造商富豪集團股權，成為後者最大單一股東，挑起市場揣測吉利打算重新結合富豪集團和富豪汽車兩大品牌。



吉利控股周三表示，將購入Cevian所持有富豪集團的8850萬股A股和7880萬股B股，相當於後者8.2%股權及15.6%投票權。據消息人士和瑞典報章報道，是次交易作價32.5億歐羅。吉利控股此舉將成為富豪集團最大單一股東，投票權為第二大，僅次於瑞典投資公司Industrivarden。



由於吉利控股已控制20年前從富豪集團分拆出來的富豪汽車，今次收購專注製造貨車和巴士母公司股權，引發市場揣測吉利有意重新結合兩大品牌，但吉利昨日表示目前未有這想法。



吉利集團主席李書福發聲明稱，從過去與富豪汽車合作經驗，體驗並重視富豪集團值得自豪的北歐歷史文化、優越市場地位、科技突破以及環保實力。他補充，吉利在中國市場的專長以及開發電動自動汽車的技術，應能協助富豪集團進一步拓展業務。



高瞻