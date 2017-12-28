﻿市場簡訊

—中國罕王（3788）發盈喜，預期截至今年12月底止年度扭虧為盈，主要由於出售罕王澳洲全部股權所確認之投資收益7.6億人民幣；鐵精礦平均銷售價格大幅上升，毛利率提升大約15%，鐵礦業務扭虧為盈；鎳礦業務共計銷售大約15萬噸鎳礦，帶來新的收入來源；資產減值準備大幅減少；及利息支出及匯兌損失大幅降低。公司的持續經營業務亦將錄得淨溢利。







—中國聯通（762）表示，機構精簡和幹部首聘工作取得階段性成效。機構精簡超預期。在總部層面，部門數量由過去27個減少為18個，減少33.3%；人員編制由1787人減少為865人，減少51.6%。







—廣州農商銀行（1551）公佈，中銀監湖南監管局已批准持股51%之湖南株洲珠江農商銀行開業，並已取得金融許可證、營業執照等相關證照等正式開業。







—日本瑞穗金融計劃明年和其他銀行，一同發行數碼貨幣「J幣」，可與支付寶互通，預計明年3月在日本一兩個地點進行測試。瑞穗總裁佐藤康博表示，J幣幣值與日圓掛鈎，將與日圓以1比1滙率兌換，並可與支付寶互通，以方便接納「J幣」的企業開發赴日旅遊的中國或其他國家旅客需求。







—恒安國際（1044）以1.5億元人民幣向公司副主席許連捷之子許清流，收購晉亞及濰坊恒隆持有之濰坊熱電全部股權，濰坊熱電先前已向恒安供應電力及熱能。許清流及公司執行董事施煌劍擁有晉亞61%及39%權益，濰坊恒隆由洪少奕全資擁有。



—北京體育文化（1803）公佈，以800萬元人民幣出售附屬盛太國際貨運代理（深圳）。由於撥回債務及盛太有負資產值之故，交易將獲利約3087.2萬港元，出售所得款項用作一般營運資金。







—泰豐牀品（873）公佈，與International Eternal就泰豐牀品重組業務及財務，訂立一獨家協議。International Eternal由加藤由美全資實益擁有。泰豐牀品於6個月的獨家期間內，公司將就復牌建議提交聯交所予批准以實施復牌建議及建議重組。







—中石化煉化（2386）公佈，與伊朗國家石油工程建設公司簽訂了伊朗Abadan煉廠產品升級項目二期設計、採購和施工總承包合同，所佔份額約為68.58億元人民幣。







—金斯瑞生物（1548）擬收購美國CustomArray全部股份，該公司為學術及工業組織的供應商，提供寡核苷酸池，用於包括定向測序、複合DNA文庫、合成生物學、shRNA文庫及CRISPR在內的應用。擁有專利的寡核苷酸微矩陣的原位合成使用先進的半導體科技，讓數以萬計寡核苷酸同時合成。







—樂視網於深交所發公佈指，旗下樂視影業（北京）獲融創中國（1918）旗下天津嘉睿增資，完成後將持有樂視影業40.75%股權，成為第一大股東；樂視持有16.36%股權，為第二大股東。







—和電香港（215）公佈，出售固網電訊業務的HGC全部股權，最終代價由144.97億元，調高至145.27億元。