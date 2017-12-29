﻿恒指終破悶局 年結前再衝三萬關

港股今年收爐前，成交雖然縮減，但受惠外圍股市造好，恒指昨日在期指結算日終突破悶局，升266點，收報29863點，重上一個月高位。踏入12月以來，恒指累升686點，今年來累升近8000點，而今日為2017年港股最後一個交易日，恒指距離30000點僅差137點，分析相信，港股短線或進一步夾高，有機會以30000點收爐。



恒指昨日連升第4日，隔晚美股造好帶動，港股高開87點後，全日維持升勢，午後騰訊（700）發力加上A股亦向好，恒指尾市升幅擴大，最高曾升276點，收市報29863點，升266點，國指則升66點，報11683點。大市成交744.2億元，較上日減少82.9億元。



傳軟銀將購Uber一成半股權



另外美股周四早段靠穩，美股三大指數逼近新高水位，杜指曾升56點，見24831點。大市在電訊和科技股帶領下造好，杜指亦得到蘋果公司和Caterpillar的支持。



杜瓊斯工業平均指數四時報24817點，升43點；納斯達克指數升2點，報6941點。



《華爾街日報》報道，日本軟銀集團(SoftBank)將很可能收購網約車公司Uber一成半股權。據悉以涉及的收購價計意味Uber公司估值相當於480億美元。該估值較去年六月Uber的680億估值低約3成。



重磅股騰訊以全日高位收市，升1.7%收報408.2元，貢獻恒指49點升幅，友邦（1299）創近一個月高位，收市升1.2%，報65.25元，滙控（005）守住80元關口，升0.3%，港交所（388）升1.4%，報240元。昨晚滙控（005）美國預託證價格曾見80.51港元，較香港收市價升0.51港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見406.79港元，較香港收市跌1.41港元。



碧桂園抽升近8%



內房股連日跑出，受惠內地住建部支持首置的政策，資金持續流入該板塊。碧桂園（2007）連升第4日，昨日再抽升近8%，是表現最好藍籌，收市升上15.28元再創新高，貢獻恒指26點升幅。雅居樂（3383）及綠城中國（3900）升幅都超逾6%，至於中國恒大（3333）、華潤置地（1109）、融創（1918）升幅介乎2.5%至4.1%。



部份資金亦追入近期弱勢的手機設備股，舜宇（2382）建議一拆十，下月19日起把每手買賣單位降至100股，股價昨日曾重返「紅底股」高見100.6元，但收市未能企穩，報99.4元升，4.7%，連同瑞聲（2018）升3.8%，兩股合同推升大市22點。其他二線手機設備股同受追捧，比亞迪電子（285）更飆升11.7%，丘鈦（1478）及高偉（1415）分別升6.3%、4.7%。



整個12月計，恒指暫時累升686點，並已收復於11月底調整的失地。今日為2017年港股最後一個交易日，林嘉麒認為，港股或有力再上30000點，成功以高位收爐。