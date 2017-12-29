  • 2017年12月29日 星期五
  • 21º
  • 63%
熱門： 一地兩檢iPhone私影陸永予恩

日報新聞 > 財經

﻿霸王復牌收復失地

2017-12-29 列印
　　日前爆出家暴醜聞兼被入禀清盤控股公司的霸王國際（1338），股價於周三大跌逾30%後停牌，昨日復牌後股價造好，一度飆升最多31.98%，收復前日失地，收市報0.255元，升29.44%。

　　霸王昨日早上公佈復牌，股價高開0.23元，其後飆升至0.26元高位，升31.98%。然而於本周三，該股只交易了約1小時，股價便已跌30.88%，約在10時半宣佈停牌，停牌前報0.197元。

　　時富金融聯席董事鄧建初分析指，估計投資者因對未明朗消息感恐慌而在周三早拋售，令股價急插，其後隨着清盤消息明朗化，加上前因後果是夫妻感情瓜葛，而非市場違規遭調查之類，因此而對股價重拾信心。惟鄧建初指，由於霸王業務銷售上已受內傷，加上現時國內競爭大，不看好公司發展。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd