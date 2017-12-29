﻿基金要求派40億特別息 迫魏橋停貸款予母企 擅狙擊冷門股

魏橋紡織（2698）與母公司的關連交易，近期兩度遭質疑。繼早前有沽空機構Emerson Analytics指魏橋紡織成為母公司「提款機」之後，有報道指，金融界名人葉維義創立的基金公司Argyle Street Management亦向魏橋紡織「迫宮」，要求該公司最少派40億元特別股息，以及停止再借錢給母公司。



魏橋紡織計劃召開股東特別大會，由獨立股東議決與母公司日後有意進行的資金交易，以及追認以往已進行的交易。



有報道指，Argyle本月中曾去信魏橋董事會，認為繼續借錢給母公司或引發利益衝突，應該取消該項議案，改為向股東派發特別股息。以魏橋手持逾140億元現金來說，應該至少撥40億元派息，屆時魏橋母公司也可取得25億元股息。對於以往魏橋借錢給母公司，Argyle認為假如魏橋願意派特別息，Argyle對追認過往的關連交易，亦會持開放態度。



尋更多基金支持施壓



雖然Argyle只持魏橋不足1%股權，但Argyle有尋求其他持股較多的基金支持，包括得到持有魏橋16.85%股權的美國基金公司Brandes Investment Partners之認同。由於大股東不能在關連交易議案投票，因此只要基金股東齊心，便可以向魏橋董事局施壓。



這次向魏橋出手的Argyle來頭不小，由已故著名工業家葉謀遵之子葉維義創立，擅於狙擊冷門股份。在2015年，Argyle曾成功迫令丹楓控股（271）增加派息，今年初Argyle向中華汽車（026）出手，要求改善股東回報。在今年11月的中華汽車股東會，Argyle派出的代表更與中巴管理層唇槍舌劍。魏橋紡織昨收報3.95元，跌0.25%。