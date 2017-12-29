﻿康宏八董事去留 今股東大會定奪

股東爭拗擾攘多時的康宏環球（1019），今日上午舉行股東特別大會，表決早前由康宏大股東郭曉群提出罷免八名董事的議案。據聞，新任管理層曾一度嘗試向法庭申請禁制令，惟法庭未有如願批准申請。康宏公關發言人指，該公司總裁吳榮輝及主席陳志宏將會出席特別大會。究竟郭曉群能否如願踢走八名董事，今日便有分曉。



據了解，康宏新管理層有信心可否決罷免議案。惟有市場人士分析指，法庭頒布禁制令，應會考慮郭曉群是否有合理理由行使其股東權利。由於在康宏被廉署及證監會調查一事中，郭曉群並非調查對象，亦無被拘捕，目前郭曉群只牽涉在康宏對其民事起訴的案件中，而民事糾紛應不足以阻礙郭曉群行使股東權利，向其不認同的董事會成員提出罷免，因此推測法庭或以保障股東權利為首，而沒有頒下禁制令。



至於罷免議案可否通過，據悉，康宏現任管理層認為，現時郭曉群及陳佩雄分別持有29.91%及7.26%股權，合共只有37.17%股權，距離通過議案的股東要超過五成的要求，尚欠12.83%股權。管理層相信，由於近日廉署及證監會高調搜查及拘捕相關人士，料已足以影響股東們對議案的判斷，相信大部份股東會明白公司需要整頓，因而會否決罷免議案。



惟市場人士對此推論有所保留，並指若郭曉群已鞏固37.17%股權，便應該能再「圍飛」掌握餘下所需的12.83%股權。



員工憂白色恐怖



據康宏有關公告，罷免的董事除了包括曹貴子、吳榮輝、陳毅凱、潘鐵珊等共八名董事外，亦包括於2017年10月30日至緊接舉行股東特別大會期間獲委任加入之各董事，即新任主席陳志宏等人。



另一方面，昨日一份署名為「一群活在白色恐怖的Convoyees」的聲明刊於報章，指公司於多處安裝偷聽器，及管理層持有一份調查名單，員工面臨監控和被起訴的可能，人心惶惶。