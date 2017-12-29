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﻿積金平均回報逾一成八

2017-12-29 列印
　　今年環球股市上揚，帶摯強積金回報亦錄得可觀進帳。根據駿隆強積金顧問統計，截至今年12月20日整體強積金平均回報逾一成八，平均每名強積金成員賺28087元，是強積金自2000年推出以來第三高的年度回報紀錄。

  當中港股基金平均回報高達37.6%，屬表現最佳的股票基金，主要受惠熱錢及北水湧港。但有分析指，明年股市難重演今年的升浪，因此強積金組合不宜只獨注股票基金，須分散投資。

　　港股基金回報水漲船高，平均回報達37.6%。至於被動型港股基金，即純粹追蹤恒指走勢的香港股票（指數追蹤）基金回報也超三成六，高於其他地區的股票基金。
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