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﻿百六隻新股掛牌創歷史

2017-12-29 列印
　　港股今年當旺，新股大豐收。最賺錢新股當數閱文（772）及美高域（1985），閱文每手賺9480元，後者賺5080元。會計師行預期，全年將共有約160家新股，增37%，創歷史新高，創業板佔80家，集資額跌34%至1282億元，排名全球第三，僅次於紐交所及上交所。

　　新股集資王為國泰君安（2611），集資規模達172億元，其次為眾安（6060）及閱文。

  下半年出現的數隻新經濟股，包括閱文、易鑫（2858）、眾安及雷蛇（1337），公開市場認購情況火爆，均超購數百倍，唯未能超越上半年上市的超購王億仕登（1656）紀錄，超購達1891倍。
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