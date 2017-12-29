﻿百六隻新股掛牌創歷史

新股集資王為國泰君安（2611），集資規模達172億元，其次為眾安（6060）及閱文。
下半年出現的數隻新經濟股，包括閱文、易鑫（2858）、眾安及雷蛇（1337），公開市場認購情況火爆，均超購數百倍，唯未能超越上半年上市的超購王億仕登（1656）紀錄，超購達1891倍。
「無國界醫生」遠赴貧困地區拯救生命，有不少支持者；騙徒卻在網上自稱「無國界醫生」，取得女網民信任後，藉詞索款，過去半年中港台至少有二十一宗同類「網上情緣」騙案。《巴士的報》網誌作者更披露本港一個真實案...
2017-12-29
一輛載有四十四名中國遊客的旅遊巴，周三在冰島南部閃避前車後失控衝出路面翻側，意外造成一死十一傷 ，駐冰島大使館已立即啟動應急機制，派員到醫院探望受傷遊客。 事發在周三上午約十一時，該輛載有四十四名中國遊客的旅遊巴沿冰島環島一號公路行駛，駛至距離首都雷克雅未克約二百五十公里的維克鎮時，巴士因閃避前方一輛停泊路旁汽車，失控衝出路面翻側，最少兩名乘客拋出車外壓在車底，其中一人當場死亡。 當局接報後，派出多輛救護車、三架直升機到場，將重傷者送至冰島國家醫院救治，有關部門亦發出緊急呼籲，促請O型血民眾到醫院捐血。 事發時途經現場並協助救援的華人導遊透露，肇事路段鋪滿積雪，旅遊巴乘客是...
2017-12-29
年初曾發生自殺式恐怖襲擊的俄羅斯第二大城市聖彼得堡，當地一間超級市場周三發生爆炸，造成最少十人受傷，警方將案件暫列企圖集體謀殺案，暫時無人被捕，亦無任何組織承認責任。 事發在周三傍晚 ，聖彼得堡西北部卡里文斯基區一間連鎖超級市場突然發生爆炸，爆炸並無引起火警，但超市嚴重損毀，店員顧客紛紛逃出店外，場面極度混亂；大批警員、消防、救護員接報到場，事件造成最少十人受傷，大部份傷者是爆炸時被飛濺碎片割傷，救護員將者送院治療，警方封鎖現場蒐證調查。 警方初步調查後，相信是一個放置在儲物櫃內、用二百克黃色炸藥製成的土製炸彈引發爆炸。警方將案件暫列企圖集體謀殺案，俄羅斯聯邦調查委員會接手...
2017-12-29
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接，美聯高級營業經理吳暉英表示，荃灣樂悠居低層15室，面積435方呎，屬2房間隔，望泳池景，獲上車客以約623萬元成交，呎價14322元，原業主於05年12月以約1...
2017-12-29
港股今年收爐前，成交雖然縮減，但受惠外圍股市造好，恒指昨日在期指結算日終突破悶局，升266點，收報29863點，重上一個月高位。踏入12月以來，恒指累升686點，今年來累升近8000點，而今日為2017年港股最後一個交易日，恒指距離30000點僅差137點，分析相信，港股短線或進一步夾高，有機會以30000點收爐。 恒指昨日連升第4日，隔晚美股造好帶動，港股高開87點後，全日維持升勢，午後騰訊（700）發力加上A股亦向好，恒指尾市升幅擴大，最高曾升276點，收市報29863點，升266點，國指則升66點，報11683點。大市成交744.2億元，較上日減少82.9億元...
2017-12-29
拿玻里上仗意甲險勝森多利亞，仍以一分之差力壓祖雲達斯排榜首。主帥沙尼明言今晚作客近況平平的克羅托內絕不能鬆懈，務求以一哥身分過邁向二○一八，加上球隊史上新入球王咸錫腳風大順，大勝可期！（無線myTV SUPER 302台周六凌晨3:45直播） 上輪意甲兩度落後兼末段少打一人仍主場3:2反勝森多利亞，拿玻里打了一場激勵士氣的勝仗兼續以一分領先次席的老婦人。教練沙尼叮囑球員要打醒十二分精神，保住一哥地位過年：「每一場的目標都是全取三分。」 咸錫破老馬紀錄當頭勇 中場咸錫重拾射門鞋，今季意甲所入的三球有兩球是近兩仗取得，更得以超越馬勒當拿成為隊史士哥最多球員。這名斯洛伐克...
2017-12-29
東京之行除了賞秋葉和學習烹調日饌外，還得嚐嚐地道美食，各式日本料理中，Fifi最愛結合時令漁獲和醋米的精緻壽司，而江戶前壽司Omakase更是必食之選。 文、圖：Lady Fifi（fifi@lady...
2017-12-29
大眼高模熊黛林（Lynn），去年跟家族坐擁百億資產嘅郭可盈細佬郭可頌結婚，兩人表明恨生B。今年11月初，Lynn喺網誌上載多幅「見肚look」工作照，留言：「和寶寶開工好奇妙」，正式宣佈佗B。日前晚上，本報喺中環發現大肚Lynn和老公「一家三口」歎日式燒肉。人妻胃口大開，傳佗慈菇椗嘅郭太出入如廁都有丈夫緊張拖扶，貼身服侍。離開時，兩夫婦口密唔肯透露預產期及baby性別，目測谷E奶嘅阿Lynn現佗B逾6個月，預計下年3、4月就做「熊媽媽」啦！恭喜晒！ 現年37歲嘅熊黛林，有指佢求子心切，兩夫妻除到出名求子靈驗嘅龍母廟求神，摸龍牀外，還被發現求診於有「婦科聖手」之稱嘅隱...
2017-12-29
一年將盡，又是回顧與前瞻的時候。民建聯公佈「香港年度漢字」評選結果，「貴」字獲最多市民投票，當選為一七年年度漢字，一字顯民情，樓價猛升，已成為頭號民生問題。 民建聯連續第五年舉辦「香港年度漢字」評選，邀請市民在「新」、「樓」、「貴」、「風」、「民」等十個候選漢字中，投票選出一個表達自己對今年看法的漢字。經一個月投票，結果「貴」字得票最高，其次是「樓」。單看貴字，最貼地的解釋，泛指物價，反映市民感到高物價帶來的生活壓力，若加上樓字，更為清晰，「貴樓」正困擾市民。 今年以來，樓價飆升，差餉物業估價署的私樓售價指數顯示，一七年樓價呈現「破足一年頂」的格局，過去一年半以來累計上升超...
2017-12-29
莫雷拉於剛周三晚的谷戰刑滿復出，在這二○一七年的最後一戰梅開二度，總算延續到停賽前連贏四日合共進帳十W的氣勢。下周一的元旦日賽事，莫雷拉胯下的十一匹座騎惡氣十足，肯定會成為騎師王冠軍的大熱門。昨晨他收...
2017-12-29