﻿IFC外望——綠城3.3億人幣購浙江足球隊

內地足球熱潮方興未艾，綠城中國（3900）昨天宣布，向公司管理層購入中國甲級聯賽球隊「浙江綠城」的五成股權，作價3.31億元（人民幣、下同）。綠城中國將以酒店項目杭州玫瑰園抵銷當中的2.87億元作價，其餘4400萬元以現金支付。



浙江綠城足球俱樂部原本由綠城中國聯席主席宋衛平、其配偶夏一波以及執行董事壽柏年三人名下的公司持有，宋衛平持有俱樂部四成股權、夏一波持兩成一，至於壽柏年則持餘下的三成九股權。完成交易之後，三人與綠城中國各佔足球俱樂部一半股權，至於杭州玫瑰園的全部權益均撥歸三人名下。



雖然收購足球俱樂部屬於關連交易，但由於佔綠城中國的相關比重低於5%，因此只需發通告披露，無需由獨立股東投票批准。



綠城中國指出，浙江綠城足球俱樂部的主要資產，包括一幅佔地14.4萬平方米、作文體用途的土地、相關建築物和訓練設施，以及足球隊球員的註冊權。截至今年6月底，該足球俱樂部的總資產為1.13億元及錄得總負債2.23億元，即是有淨負債1.1億元。



不過，按照一間中國獨立資產評估機構採用市場法進行的評估，足球俱樂部截至今年5月底的資產淨值為6.63億元。在2015年度（12月年結），該足球項目錄得除稅前淨虧損2700萬元，而去年度虧損則擴大至3500萬元。



至於用來支付收購作價的杭州玫瑰園，經評估的資產淨值為2.87億元。杭州玫瑰園為一酒店項目，位於西湖區之江路128號，佔地約5.4萬平方米。



南韓政府出招 遏比特幣炒風



亞洲炒作比特幣熱點之一的南韓當局昨日宣布，為遏制投機風潮，正考慮實施包括關閉交易所在內的多種措施，並將規定虛擬貨幣交易實名制，禁止銀行向虛擬貨幣交易所提供虛擬帳戶，以及禁止銀行向無資格交易所提供支付和結算服務，以強化其反洗錢職責。



消息傳出後，比特幣跌勢延續，在亞洲的交易平台一度挫跌9%，曾見13828美元，較上周的紀錄高位累跌28%。



高瞻