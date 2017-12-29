﻿市場簡訊

—冠軍科技（092）股權易手之後，早前公佈的業績，卻披露因公司持有的文物估值下降而勁蝕41.9億元。冠軍科技非執行董事陳崇煒昨天在股東大會後表示，公司已在內地物色專家，估計農曆新年之後專家便會來港為該批文物再進行估值。他續稱，只要價格合理，而又找到買家，公司便會考慮將該批文物出售。







—北京燃氣藍天控股（6828）宣佈，與北京燃氣香港及北京燃氣集團訂立收購協議，有條件同意收購目標公司全部已發行股本，代價為人民幣10.08億元（相當於約12.04億港元），將由公司按發行價每股代價股份0.50港元發行約24.08億股代價股份償付。北京燃氣香港擁有公司約26.87%已發行股本，緊隨收購事項完成後，北京燃氣香港將持有本公司經發行代價股份擴大已發行股本約41.24%。







—金融管理局宣佈，明年1月2日將推出零售財富管理的銀行專業資歷架構（ECF）。ECF為金管局與銀行業界及香港銀行學會合作，推行普及的銀行專業資歷架構，成為業界共同採用的能力標準，以更有效培訓新入職者，並促進現有從業員的專業發展。







—外電報道，復星集團計劃在內地債券市場，集資最多210億元人民幣，用於再融資和補充營運資本。復星集團旗下上海復星高科技擬發行60億元的中期票據，在2月底前申請150億元的短期商業票據的發行許可。







—東岳集團（189）公佈，分別以現金對價932.56萬元（人民幣‧下同）及5082.28萬元，向山東東岳未來氫能出售兩家附屬公司東岳高份子及山東華夏的資產。



—中國鋁業（2600）以約3億元人民幣收購青島輕金屬全部股權。青島輕金屬設立於2008年8月，註冊地址為山東省青島市黃島區臨港經濟開發區大珠山北路889號，主營業務包括鋁、鎂礦產品、冶煉產品、加工產品的生產和銷售等。







—永義國際（1218）公佈，可能出售港交所（388）股份。公司今年7月13日至11月13日期間累計出售119.22萬股港交所，銷售所得款項約2.616億港元。而集團實益擁有合共39.1541萬股港交所股份，佔港交所約0.032%權益。總購入價7562.5萬元，而每股平均購入價193.15元。







—中國能源建設（3996）發盈喜，預計今年12月底止年度盈利將大幅增加，因境內工程建設業務盈利增長；國際業務盈利增長。







—心連心化肥（1866）發盈喜，預計今年12月底止年度淨利潤最少增長11倍。國內環保壓力增加，導致小規模及高污染生產廠商大規模倒閉，銷售產品價上漲；高效肥銷售比例上升；以及產線柔性調節能力提升，可根據各產品盈利能力調節產品組合，改善業績。







—中石油（857）委任天然氣銷售分公司總經理淩霄、煉油與化工分公司總經理楊繼鋼和中國石油國際勘探開發公司董事長王仲才為中石油副總裁，昨日起生效。黃維和、徐福貴及呂功訓因年齡原因，不再擔任公司副總裁。







—中建置地（261）公佈，終止收購製造及銷售高性能超級跑車的SINO PARTNER GLOBAL 51%權益。