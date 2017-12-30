﻿收爐日未能破30000關 港股全年升36%八年最勁

港股2017年最後一個交易日與30000點關口擦身而過，以29919點作年結，全日升55點，連升第5日，全年累計飆36%，升幅是近8年來最高。今年多隻藍籌股升幅都以倍數計，表現最好的吉利（0175）累飆2.7倍；其次為碧桂園（2007）和舜宇（2382），分別飆升2.4倍及1.9倍。



中國金洋資產管理董事總經理郭家耀表示，資金今年最後一個交易日都傾向先行減磅獲利，到2018年再作部署；港股雖然未能破30000點，但他對後市仍然樂觀。他指出目前環球經濟復甦的利好因素未見逆轉，在企業盈利增長、北水繼續流入下，預期明年買盤仍然積極，支撐大市表現。



隔晚美股造好，道指再創收市新高，恒指高開後，曾倒跌14點，見低位29849點，其後回勇一度升134點，最高曾見29997點，距離30000點關口僅差3點。雖然A股收市成功重上3300點，但無助港股進一步向上，恒指午後升幅回順，最終升55點，報29919點；國指收報11709點，升25點，大市成交775.2億元，較前日增加31億元。



友邦五連升 騰訊逆市跌



港股升勢主要由友邦（1299）撐起，該股連升5日，昨日再升2.1%，收報66.65元，是一個月高位，貢獻恒指53點升幅；中移動（0941）亦突然抽升1.3%，收報79.25元，推升恒指20點。



然而，中宣部等多部委近日展開聯合行動，整頓網絡遊戲的違法違規行為，騰訊（700）逆市跌0.5%，報406元，連同碧桂園及瑞聲（2018）回吐，分別跌2.5%和2.2%，三隻股份合同拖低大市32點。



至於聯想（992）繼續包尾，業績遲遲未見增長，股價全年累跌6.2%，其次是中石油（0857）和太古（019），股價分別累跌4.4%及2.3%。



