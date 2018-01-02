﻿首日開局成全年指標 恒指再叩三萬點關

今日迎來2018年首個交易日，按統計顯示，首年開局相當重要，對全年股市表現有一定指標作用。過去12年，有7年港股首個交易日報升，全年亦報升，連同2008年首個交易日跌，全年亦跌市收場，年頭年尾表現一致機率近七成，只有2年首個交易日報升，全年計則累計錄得跌幅。今年第一個交易日，分析預期因上周五美股收跌，故港股今天開市會略為低開，不過，只要A股表現平穩，恒指仍有機會叩3萬點關。



由2006年起，恒指有9個全年首個交易日錄得升幅，當中以2009及2013年首日上升點數最多，均達655點，恒指全年累升7485點及649點；不過，2011年雖然第一個交易日是升400點，但全年累計表現則背道而馳，全年累跌4601點。而2015年則與2011年情況相同，首日升252點，全年表現就累挫1690點。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，今天港股假期後首日開市，或受上周五美股下跌影響，而隨外圍低開。不過，內地去年12月內地官方製造業採購經理指數（PMI）回落至51.6，符合市場預期，以及為連續17個月處於50以上的擴張範圍，他相信數據對今天A股表現有幫助，如A股走勢理想，有望帶動港股造好，植耀輝預期本周恒指會在30000點附近拉鋸。



今年舊經濟或追落後



至於宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，港股今天會跟隨上周五美股低開約100點，表現會較為牛皮，在30000點附近徘徊，上下波幅約150點。至於今年看好的股份，林嘉麒認為今年舊經濟股份會追落後，如內需、能源、石油和基建等，因為過去一年該些股份的估值均偏低。



另一方面，根據統計若首個交易日美股上升，就有74%機會全年也是上升；若首個交易日錄得跌幅，就僅得51%機會全年仍是升。分析相信，每年第一個交易日更能較其他日子顯示當年的走勢，是全年信心的指標之一。



此外，內地傳媒報道指出，由中國社會科學院金融所撰寫的《中國金融發展報告藍皮書》有關內地股市的分析報告已經完成。報告認為，內地藍籌股在今年將盛極而衰，而中小市值股票將否極泰來。報告稱，藍籌股的強勢相信仍會維持一段時間，但支持藍籌股的利好因素會逐步消失。而A股將在「建設創新型國家」戰略方面有所作為。



至於本周重要經濟數據方面，今天內地會公佈12月財新製造業PMI，本周四凌晨美國聯儲局會公佈12月份會議紀錄。