﻿ACCA首港人會長指 會計師仍不愁出路

香港有數以萬計會計師，是本港人數最多的專業之一，但ACCA（特許公認會計師公會）新任全球會長，亦是香港回歸以來首個港人出任此職的李志明，接受《星島日報》訪問時指出，由於來港上市的內地企業，現時不一定再由香港核數師簽署核數報告，對相關工作崗位的需求，可能已漸趨飽和。不過，只要會計師學習更多商業管理技巧，以及掌握資訊科技的新發展，有會計師資歷的人才在商界仍大有可為。



總部設於倫敦的ACCA，早前選出來自香港的李志明出任全球會長，是歷來第二次由港人出任全球會長，亦是香港回歸以來首次。李志明指出，ACCA的角色，是替發展中地區建立會計專業，現時ACCA在全球一百八十個地區有約二十萬會員，人數仍然有很大的增長空間。



以香港來說，在上世紀50年代ACCA已在香港建立分會，而考取ACCA資格，亦成為早年港人躋身會計師的主要渠道之一。雖然香港會計師公會現時已有本身的專業資格考試，但ACCA與香港會計師公會仍然有互認資格機制。



AI或取代基層工作



在2010年，港交所容許來港上市的內地公司聘用內地會計師事務所，打破以往必須要由香港會計師事務所簽署核數報告的要求。李志明指出，本港尚未上市而又具規模的公司數目有限，對核數服務的需求已差不多飽和，港交所當年的決定對會計業有深遠影響。此外，電腦人工智能（AI）技術愈來愈普及，一些較簡單的工作，例如核對帳單等，也可以交由電腦處理，較基層的工作職位有可能遭取代。



雖然如此，李志明指出，不少內地大企業都紛紛在港開設分公司，需要大量有會計知識的專才，因此香港會計師仍然不愁出路。他續稱，會計師轉到商界任職，工作範圍可能已不只處理財務數據，對於各種管理技巧也要涉獵。因此，在ACCA的考試範圍當中，近年也加入商業個案分析等環節，以擴闊會計師視野。