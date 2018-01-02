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﻿梁兆基倡減利得稅保競爭力

2018-01-02 列印
　　滙豐亞太區顧問梁兆基接受訪問時指出，過去十年，隨著宿敵新加坡大削企業利得稅，英國稅制變得進取，加上最近美國通過稅改方案，香港與其他國家的企業稅率差距愈見收窄，令香港稅制失去相對的優勢，因此建議政府在龐大盈餘下，應把利得稅率最少減低1.5個百分點至15%，以保持香港的國際競爭力。

　　梁兆基認同政府為中小企引入利得率兩級制，但認為香港整體稅率存在檢討空間，因為儘管現時香港利得稅率依然低於主要競爭對手，但實際上與她們的稅率差距已明顯收窄，加上全球推行共同匯報標準以打擊逃稅，各國會自動交換受影響人士的財務資料，香港難再是稅務天堂。
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