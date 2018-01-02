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﻿優源加價保毛利

2018-01-02 列印
　　全國最大薄頁紙包裝商優源控股（2268）首席執行官柯吉熊表示，明年環球經濟有望繼續回穩，原材料木漿價格料繼續上升，會進一步上調售價來保持毛利率。明年內地消費品市場包括網購料持續增長，有利包裝紙業務增長，並計劃開拓高端產品食品包裝新業務，總生產目標會較今年的逾30萬噸有進一步提升。

　　他又表示，目前國內食品薄頁紙包裝大多以進口為主，公司有意明年進軍該市場，目標為國際連鎖快餐廳提供包裝紙。與此同時，也有意進軍醫療包裝業務。除了薄頁紙包裝，該公司還有牆紙、複印紙及其他產品業務，早前並完成收購牆紙生產商信榮集團80%股權，預計會令公司牆紙業務佔比提升至30%。
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