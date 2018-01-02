﻿IFC外望——澳門去年賭收增近兩成

去年澳門博彩收入全年錄得增長19.1%，至2657.43億澳門元，全年重現正增長。總括濠賭股去年全年表現，以永利（1128）和新濠國際發展（200）累計升幅均有1倍。



至於12月份表現，博彩收入錄得14.6%增長，至226.99億澳門元，但按月則錄得倒退1.45%。至於濠賭股去年全年表現，以永利（1128）和新濠國際發展（200）表現最好，同錄得累計升幅1倍；銀娛（027）年內則累升85%，美高梅（2282）累漲47%，而金沙（1928）及澳博（880）則分別累升20%及15%。



展望2018年，濠賭股仍有多方面的炒作因素，例如市場憧憬的港珠澳大橋通車，港珠澳大橋主體工程日前在除夕夜全線亮燈，標誌着大橋主體工程供電照明系統已完成，亦表示大橋主體工程完工，餘下時間是粵港澳間盡快落實通車日期和政策，相信港珠澳大橋通車日期一旦落實，對濠賭股會有刺激作用。



耀才指八成散戶「有錢賺」



港股恒指去年升7918點，累計點數升幅創新高，新股認購更破多年凍資王紀錄，耀才散戶調查指，近80%散戶「有錢賺」，當中有逾40%人靠科技股獲利最多，及今年將繼續投放大比例資金追捧。對於2018年大市走勢，25%散戶料恒指可升穿32000點。另外，「恒指升穿3萬點」、「股王騰訊（700）全年升100%」及「細價股風暴」分別名列2017證劵期貨大事三甲。



耀才證劵於去年12月期間進行的散戶調查，調查散戶對去年投資新股表現和今年大市前瞻看法，共收回接近1000份有效問卷。調查顯示，有30%散戶於去年投資股票平均錄得1至3成賺幅，平均賺幅超過3成有10%，惟有39%散戶表示平均賺少於1成。除了科技股令41%散戶獲利最多外，其次是內銀股，有30%散戶從中獲得最大利潤，第三則是房地產股及汽車股。



去年新股認購爆熱，受訪散戶中有69%曾認購新股，其中38%表示獲利幅度最多為平均1至3成，17%表示獲利少於1成，10%獲利多於3成，惟表示無賺蝕的散戶仍佔24%。



高瞻