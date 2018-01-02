﻿市場簡訊

—南韓產業通商資源部公佈，隨著全球需求增加，2017年南韓出口創歷史新高，按年增15.8%，高達5739億美元，主要受惠半導體、機械和石油化工產品出口顯著增加；同期，進口額亦增加17.7%，達4781億美元，貿易收支順差958億美元，高於前年的892億美元。







—繼部份大基金和華爾街大行後，摩根士丹利加入提供網上自動化人工智能投資理財服務行列。大摩網上人工智能工具成為Access Investing，目的是吸引富二代客戶使用，據該行財富管理部的首席數碼總監哈桑指，推出頭兩星期開戶的客人約七成是年齡44歲或以下。







—美國聯儲局的利率決策機關聯邦公開市場委員會（FOMC）2018年將有兩名新面孔，包括里奇蒙儲銀行長巴爾金（Thomas Barkin）、與即將擔任亞特蘭大儲銀行長波斯提克（Raphael Bostic），且這兩人都將擁有投票權，引發外界密切關注兩人對經濟和貨幣政策走向的看法。







—《日經新聞》報道，石油化工業商逐漸提高用於鋰電池、汽車外裝等特殊用途的合成樹脂產量，以迎合全球對電動車需求不斷增加的潮流，這些高增值產品佔合成樹脂產量約80%，而用於製造塑膠袋、食物包膜和工業棧板的PP和PE，因多年來供應過剩和價格激烈競爭後而持續減產，過去10年的PP和PE產量已減少20%，造成價格回升至近3年高位，其他生產樹脂的亞洲國家也有同樣情況，價格升值比日本高20%至30%。







—仁瑞投資（2322）公佈，於2017年12月29日收市後，仁瑞堂實業（深圳）（貸款人）、漢能公務航空（借款人）及中國農業銀行（作為貸款代理）就法律訴訟訂立和解協議。由借款人已悉數償還款項、利息、法院費用及法律費用，其中貸款人豁免利息淨額約28.3萬元人民幣，董事會認為，和解協議屬商業可行做法及符合公司整體利益。







—中國恒石基業（1197）與宇石國際及上海天石訂立關連交易協議，宇石將向其提供物流服務，而天石將提供出口代理服務，建議的交易上限分別為6139.3萬元人民幣及4092.8萬元人民幣。兩項協議為期1年，由2018年1月1日至12月31日止。







—珠三角地區為滙控（005）近年重點拓展的市場，市傳該行將於今年4月上旬，在香港及珠三角地區舉行策略更新路演，正邀請證券界及基金界人士出席。據稱屆時新接任滙控行政總裁的范寧，亦會現身部份行程講解地區策略，預料路演會涉及滙控在財富管理及保險業務的最新進展。







—首都創投（2324）公佈，截至9月底止全年業績，股東應佔虧損5.88億元，每股虧損31.37仙，不派末期息。去年同期亦錄得虧損2.07億元，每股虧損30.02仙。集團表示，虧損擴大是由於中小盤股票表現不佳。首都創投於2016至2017年財政年度的財務資產投資業績下滑，虧損由上年度的2.406億元增加約2.849億元至本年度的5.255億元。與財務資產投資的表現一樣，集團本年度投資現貨金交易業務的表現亦未如理想。集團因而出售於全資附屬公司Kendervon的34% 股權，該出售事宜於本年度錄得約1530萬元收益。