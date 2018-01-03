﻿恒指飆596點創逾十年新高 港股開門紅衝破三萬

港股2018年首個交易日迎來紅盤高收，恒指開市一舉重上三萬點水平，其後愈升愈有，並以全日高位收市，收報30515點，升596點，創逾十年收市新高，並為五年來最佳開局。藍籌股幾乎全面造好，貢獻恒指最多的股份為騰訊（700）和建行（939），合共推高恒指158點。港股全日成交額達到1268億元，為去年十二月初以來新高，總市值亦創紀錄，達到346100億元。



多隻藍籌股帶領昨日大市升勢，滙控（005）升1.7%，收報81.3元，創逾三年新高；友邦（1299）升1.5%，收報67.65元，兩隻藍籌金融股合共貢獻90點。至於騰訊（700）同創逾一個月高位，收報417.8元，升2.9%，推高恒指83點。人行上周宣佈推出「臨時準備金動用安排」，以增加春節前的流動性，市場分析認為是臨時降準，令中資金融股受惠造好，建行、工行（1398）、中國平安（2318）和中行（3988），升幅由2%至3.1%，合共貢獻恒指199點。此外，港交所（388）收報250.2元創逾一個月高位，升4.3%，貢獻恒指39點。



美股延續升勢



至於，美股昨日初段延續去年升勢，杜瓊斯工業平均指數四時報24779點，升60點；納斯達克指數報6995點，升92點。大市浸淫在憧憬稅改利好的氣氛之中。



滙控（005）美國預託證價格曾見81.88港元，較香港收市價升0.58港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見424.32港元，較香港收市升6.52港元。



手機設備股幾乎全線造好，舜宇光學（2382）昨日最高曾漲逾10%，收報109.1元，升9.2%，為表現最佳的藍籌股；瑞聲（2018）則升7.4%，收報149.8元，兩隻股份合共推高恒指45點。至於丘鈦（1478）和高偉（1415）則分別升12.2%、6.1%。



A股方面，滬深兩指表現強勢，上證指數收報3348點，升1.24%；深證成指則收報11178點，升1.25%。



花旗投資策略及組合管理部主管黃栢寧則預測，恒指今年底目標水平只為29500點，即較昨日恒指收市價跌逾千點，但強調不代表港股短期會出現急速調整。他指出，雖然預期恒指今年每股盈利增長14%，增速是自2010年以來最快，惟港股表現仍然受環球央行貨幣政策收緊步伐、內地調控政策力度以至地緣政治風險等因素影響，料投資者給予港股估值重估空間有限，因此對恒指預測較為保守。



黃栢寧又預期，去年被市場忽略的價值型股票，例如金融及地產股，會於今年首季再受到市場青睞，整體而言則看好本地銀行股及濠賭股。