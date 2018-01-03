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﻿出口股領歐市走軟

2018-01-03 列印
　　2018年首個交易日，全球股市表現個別發展，中國出爐的上月製造業指數造好，加上北韓局勢緩和，帶動亞洲多個股市向上，但美匯持續偏軟失守92點水位，令歐羅匯價升上9.44港元的三年新高，歐洲主要股市在出口股帶頭下走軟，美股三大指數則紅盤高開，杜指初段升逾120點。

歐羅續強利淡工業股

　　歐洲股市則由汽車製造商帶頭走軟，倫敦、巴黎和法蘭克福三大主要股市分別跌0.5%至0.8%，儘管新出爐的歐羅區十二月採購經理指數（PMI）終值按月升0.5，攀上60.6的有記錄以來新高，但歐羅持續走強，利淡出口為主的當地工業股。

　　亞洲區除日股休市外表現好壞參半，大中華區、韓國、新加坡和泰國報升，澳紐、大馬和印尼偏軟。
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