﻿房稅押後出台利好 內房接升勢續向上 銷售三甲同破五千億

內地樓市調控持續，房企資金需求加大，行業集中度加速提升，大型房企「強者恒強」。據房地產諮詢機構克而瑞信息集團統計，碧桂園（2007）、萬科（2202）及恒大（3333）名列2017年房企銷售前三甲，銷售規模均首次突破5000億元（人民幣，下同）。
其中，碧桂園以5500.1億元名列榜首，按年增長78%；萬科和恒大分別以5239億元和5131.6億元緊隨其後。另外，融創（1918）以銷售規模3620億元，排名居第四位；保利地產排名第五位，銷售收入達3150.1億元。
千億房企增至17家
綠地控股的排名為第六位，銷售收入3042.1億元；中國海外（688）排名第七，銷售額為2013.7億元。整體來看，銷售逾千億元的內房已增至17家，打入房企銷售前十位的門檻為1500億元；至於中小房企的生存壓力進一步加大。
另外，富力（2777）與奧園（3883）昨公佈去年銷售數據。富力去年12月合約銷售總額83.3億元，銷售面積達約60.6萬平方米，分別按年勁升76%和50%.2017年全年錄合約銷售總額共約818.6億元，銷售面積達約632.42萬平方米，兩者均較上升增長35%。
奧園地產（3883）去年全年合同銷售約455.9億元，按年勁增78.09%。其中，去年12月的合同銷售約112億元，按年增2.3倍。