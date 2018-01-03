﻿今年首隻熱捧新股 希瑪眼科超購逾21倍

19隻新股搭上2017年尾班車，公開招股橫跨兩年，搶做2018年首批掛牌股份。當中由眼科醫生林順潮創立的希瑪眼科醫療（3309），最受投資者熱捧，綜合6家證券商資料，其招股已獲逾21倍超購，國際配售傳也錄得超購。該公司除了有星級醫生打理之外，基石投資者亦粒粒巨星，包括騰訊（700）主席馬化騰、思捷環球（330）創辦人邢李㷧，以及富華集團總裁趙勇，林順潮稱，未來與3位基投均存在合作機會。



希瑪主席兼行政總裁林順潮表示，有意大力拓展內地市場，互聯網為市場發展趨勢，故與馬化騰存在合作機會，而趙勇就熟悉北京市場，至於邢李㷧，就在連鎖店拓展方面有豐富經驗，可為公司提供啟示指導。上市集資大部份資金將用於在內地開店及收購，料內地業務佔比將會有大幅提升，未來增長可用「騰飛」形容，但強調香港業務也會繼續發展，首季會在觀塘開設衛星診所，由於市場已比較成熟，料增長屬穩定。去年上半年中港市場佔總收入比分別為37.2%及62.8%。



至於新店回本期，他稱一般為3年，以早前的深圳店為例，首年已能達收支平衡，次年已能開始盈利。在北京新增業務料增長能超越深圳，因北京作為首都客源較多，消費能力也較高。至於診金會否上調，就會視乎成本、病人負擔能力及市場需求等因素而決定。派息政策方面，會視乎未來發展需要等因素而定。



入場費5858元



林順潮為希瑪主要收入來源，去年上半年佔總收入約30%，他表示，隨著未來業務的擴大，該佔比會有所下調。其目前正在處理一宗民事訴訟，強調屬於個別事件，不涉及醫務委員會，經醫療及法律意見評估，即使敗訴也不會對公司營運有較大影響。



希瑪於上周五至下周一公開招股，每股招股價介乎2.35至2.9元，入場費5858元，集資最多5.71億元。獨家保薦人為招商證券國際。