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﻿高迎欣接岳毅任中銀總裁

2018-01-03 列印
　　中銀香港（2388）即宣佈，已屆退休年齡的副董事長兼總裁岳毅已於今年元旦起正式辭任，並由舊將高迎欣重返中銀接掌帥印。證券界對高迎欣出任該行副董事兼總裁一職的看法偏向中性，但相信對中銀發展都屬正面。

  鑑於岳毅已年屆六十，其退休已是意料中事。中銀昨日宣佈，因年齡原因，岳毅自1月1日起辭任該行副董事長、執行董事、總裁，以及不再擔任戰略及預算委員會委員。經監管機構批准，現年55歲的高迎欣同日起由非執行董事調任為執行董事，並接替岳毅出任副董事兼總裁之職。與此同時，高迎欣不再擔任風險委員會委員，但留任戰略及預算委員會委員。
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