  • 2018年1月3日 星期三
  • 21º
  • 67%
熱門： 叱咤蒼井空10℃私影少女曹星如

日報新聞 > 財經

﻿萬通年金保費五年增逾五成

2018-01-03 列印
　　美國萬通亞洲早年率先在港推出終身年金計劃，其亞洲首席市務總監蕭莉玲表示，於過去五年間，該公司的年金保單平均保費增幅達51%；同時，愈來愈多年輕人選擇以年金作為退休策劃方案，現時20至29歲的年輕客戶群佔比達38%，其平均每月保費增長迅速，升幅達94%，成為增長最突出的客戶年齡層。

　　蕭莉玲表示，近數年本港年金市場增長迅速，由2012年至2016年，市場上年金計劃涉及金額增長達1倍，同期該公司有關增長更高達176%，平均每張保單的保費由4萬多增加至6萬多元。其中20至29歲的年齡群由2012年的1800元大增94%至2016年的3500元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd