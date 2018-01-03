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﻿嚐‧高美招股 擬三年開八店

2018-01-03 列印
　　上周五招股的嚐‧高美（8371）主席黃毅山表示，截至今年3月尾收入按年增逾21%，主要為受新開店舖帶動，計劃未來3年共開店8家，預計能帶動整體收入保持較高增長，同店銷售則料保持平穩走勢。新店預計1個月便能收支平衡，投資回收期料為9至16個月。他又表示，今年暫未有加價計劃，租金成本部份為由收入抽成，食材及員工成本料為穩定，預計利潤空間能夠保持。另外，隨著未來業務擴張，會考慮轉主板上市。

駿溢環球集資約5000萬

　　另外，本港期貨經紀行駿溢環球（8350）於上周五起招股，集資淨額約4960萬元，期望投入其中的約45%（即約2200萬元）開拓國內期貨市場。公司回應本報查詢指，現面向深圳前海申請開立辦事處，但短期內沒有計劃向中國監管當局申請額外期貨或其他金融產品的牌照，未來則會按發展情況再作考慮。

　　有消息指威揚酒業（8509）已超購0.15倍，有指認購者有四洲集團期下全資附屬子公司，快的其中一個創辦人以及美國CATALO家得路集團主席。
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