﻿IFC外望——數碼通推126元無限Plan

月費價格戰愈演愈烈，2018年才只過了3天，數碼通（315）便出重錘，連行政費月費126元可全程以2Mbps數據速度上網，開拓另一片新戰地。連同之前SUN Mobile及中國移動香港推出的優惠，現時市面上最平的一批無限數據計劃月費介乎106至164元，行業競爭極為激烈，分析員對電訊公司來年的表現抱審慎態度。



一直與香港電訊（6823）勢成水火的數碼通甫開年即發動攻勢，推出新年限時優惠，將無限上網的門檻進一步降低。新計劃連行政費月費126元，可全程以2Mbps數據速度上網，合約期18個月，優惠期至1月11日。



月費計劃便宜，但有不少限制，本地數據用量不高於2Mbps，亦不包括網絡共享（Tethering）及點對點傳輸。2Mbps雖然不可與21Mbps或全速數據同日而語，但應付一般上網、文字訊息、觀看相片或720P影片已沒有問題，對數據使用量不太高的手機用户而言相當足夠。



華置購恒大股份勁賺97億



港股去年升近8千點，華人置業（127）投資亦大豐收，華置去年斥132億元購入中國恒大（333）約8.58億股份，以去年12月29日收市價26.95元計算，未變現收益高達約97億元。恒大股價昨日升4.6%，收報28.2元，華置該筆未變現收益繼續水漲船高，料超過97億元。華置去年度出售盛京銀行（2066）的附屬公司的收益及股息，再加上出售其他證券投資產品，投資收益共錄得約24.74億元。



華置昨日公佈，於截至去年12月底的年度期間，購入恒大約8.575億股股份，包括交易成本在內總代價約132億元，以期內最後一個交易日的股價計算，帳面賺97億元，將於2017年度內錄為其他全面收益。



華置曾於去年中期業績報告表示，暫無意派發任何股息，若恒大股價到滿意及吸引水平時，則會考慮變現，屆時會視乎其業務情況，考慮派發股息。華置昨收報12.9元，升2.38%。



高瞻