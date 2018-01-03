﻿市場簡訊

—去年備受追捧的虛擬貨幣比特幣（Bitcoin），據Coindesk報價，在元旦日曾跌穿1.3萬美元，見12890美元，到周二表現反覆，截至本港昨晚8時半報價，見13669美元，回升1.92%。而芝加哥兩家交易所的本月17日和26日到期的比特幣期貨，亦分別跌5.5%和5.6%，與昨晚現價水位相若。







—馬莎百貨（Marks&Spencer）公佈，將香港及澳門業務出售予其國際專營商夥伴Al-Futtaim，交易已於12月30日完成。馬莎在港及澳門共有27間分店，此後將全數由Al-Futtaim獨家特許經營，但保留在港的採購部作全資附屬業務，馬莎於2016年年底就其海外業務進行策略性檢討，決定將自營業務的市場數目減少，並專注於特許經營及合資業務。馬莎國際業務董事Paul Friston表示，在重整國際業務後盈利見改善。







—宏華集團（196）宣佈，旗下海洋板塊業務已於去年12月28日起在上海產權交易所公開掛牌出售，總代價約17億元（人民幣，下同），預期掛牌期限至2018年1月25日結束。宏華海洋板塊主要專注於製造海洋鑽井設備及液化天然氣產業相關科技。







—外電報道，渣打（2388）印度宣佈推出員工自願離職計劃，估計是次可裁減300個職位，相信是要配合當地業務重組。報道指出，40歲以上以及在該行工作超過10年，便可以由即日至2月15日期間提交自願退休申請，估計有300名僱員符合申請資格，佔渣打印度約8000名員工近4%。根據該計劃，自願提早退休的員工最多獲發相當於100個月的薪金，再另加補償金。



—中國神華（1088）公佈，副董事長、執行董事凌文，被獲委任為第四屆董事會董事長，即日生效。







—國銀租賃（1606）公佈，與瀋陽機牀簽訂戰略合作協議，共同探索在互聯網、物聯網、大數據技術平台支撐下的設備租賃業務。合作規模為50億元人民幣，合作期限為3年，並可隨時增加合作額度。







—中國中鐵（390）公佈，近期中標多項重大工程，合計約389.32億元（人民幣、下同），約佔2016年營業收入6.09%。鐵路工程方面，中標新建貴陽至南寧鐵路廣西段站前工程，涉及中標價81.64億元，亦包括新建濰坊至萊西鐵路施工總價承包項目，涉額22.06億元。海外方面，中標贊比亞北方省卡隆圭西農業產業園基礎設施建設項目，中標價26.08億元。







—恒投證券（1476）昨天公佈，公司的9名股東將會向中信國安集團合共出售約7.8億股內資股，佔已發行股本約29.94%，預計交易涉及金額為90億元人民幣。不過，交易有待該批股東與中信國安集團於今年3月31日前簽署正式協議，以及獲中國證監會批准之後，方可作實。







—內地當局早前勒令樂視前任董事長賈躍亭在去年12月底回國處理債務問題，賈躍亭雖然最終未有回國，但有指其妻子甘薇已回到北京。賈躍亭亦在微博透露，已向北京證監局發回應函，指為更好解決上市公司債務問題，已委託甘薇和哥哥賈躍民全權代理他作為股東的權利及責任，及協助資產處置工作。