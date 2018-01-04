﻿港股破三萬關帶挈 盈富基金成千億ETF

港股今年開局即隨衝上3萬點水平，連帶盈富基金（2800）資產淨值也首次突破1000億元，相當於130億美元，成為香港首隻及唯一一隻達到此規模的交易所買賣基金（ETF）。至於港股經過前日大升逾500點之後，昨日走勢集中在高位橫行，恒指一度升逾200點，惟午後回軟，恒指收報30560點，升45點，為連續第7個交易日造好，期內累升1326點或4.5%。



盈富基金的基金經理人為道富環球投資管理，根據盈富基金網頁顯示，截至昨日（3日），盈富基金的總資產淨值達到1013.48億元，總市值為1010.94億元。截至本月1日，盈富基金的股息率為3.09%。港股延續去年的強勢，升幅主要由幾隻重磅藍籌股推動，截至本月1日，盈富基金主要持股有滙控（005）、騰訊（700）、友邦（1299）和中國平安（2318）等，當中單計滙控和騰訊的比重已佔19.88%，該些股份過去一年均為表現理想的藍籌股，隨著股市持續造好，盈富基金的資產淨值亦水高船漲。盈富基金昨日收報30.7元，升0.2%。



美股在新一年連升兩個交易日，三大指數初段繼續創新高，杜指曾升70點，見24894點，納指亦穩守7000點前進，曾升見7050點。紐約期油價攀上逾兩年高位，利好能源走勢；市場期待稍後出爐的聯儲局上月議息會議記錄前，十年國債價格向上，美匯指數亦扭轉前五個交易日的跌勢回穩。杜瓊斯工業平均指數四時報24885點，升61點；納斯達克指數報7061點，升54點。



滙控（005）美國預託證價格曾見81.39港元，較香港收市價升0.44港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見427.91港元，較香港收市升5.71港元。



恒指再創逾十年新高



至於港股方面，昨日高開143點，最多曾升209點，見30724點全日高位，再創逾10年新高；不過，午後走勢略為回落，更曾倒跌58點，臨近收市才轉跌為升，收報30560點，升45點，成交額1308億元，較上日增加約39億元，是去年12月初以來新高。



恒指經過前日大升後，部份藍籌股昨日表現續強勢，騰訊（700）昨日最高曾見426.8元，創逾一個月高，收市升1.1%，收報422.2元，貢獻恒指31點；友邦（1299）升0.7%，收報68.1元，為連續7個交易日上升，貢獻恒指17點。相反，前日支撐大市的滙控（005），則跌0.4%，收報80.95元，拖低港股13點。



去年12月中國汽車經銷商庫存預警指數按月跌2.1個百分點至47.7%，不過汽車股昨日向好，吉利（175）升3.7%，收報28.35元，貢獻恒指17點，為昨日表現最好的藍籌股，華晨中國（1114）和比亞迪（1211）則分別漲3.1%、2.2%。