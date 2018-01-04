﻿打工仔積金去年究竟賺多少？

駿隆上周發出新聞稿，以「2017強積金表現達歷史第三高，人均帳面賺28087元」為標題，點出去年強積金表現。不過，昨日本地傳媒按另一研究機構晨星的最新數據計算，得出去年打工仔強積金平均勁賺5.8萬元，兩者相距甚遠。



原來兩者採用的強積金戶口基數不同，由積金局公佈而傳媒廣泛採用的，是「強積金登記人數中的僱員及自僱人士數目」，截至2017年9月底止約為278.7萬人，但駿隆所採用雖同為積金局公佈數字，但名為「強積金計劃成員數目」，截至2016年底為418.8萬人。



積金局回應時表示，該局計算每名計劃成員的帳戶內平均累算權益時，會採用包括沒有供款的帳戶持有人為基數。這意味該局採用的計算人數基準與駿隆相近。那麼去年強積金平均只賺2.8萬，而非5.8萬元！