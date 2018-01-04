﻿中間價破6.5關口 人幣升至20個月高 官媒：人行需釋穩定信號

美元弱勢不止，人民幣中間價昨日突破6.5關，報6.492兌1美元，創20個月新高。但官方《證券時報》發表評論文章，明言外界不應對人民幣升值存在過度的預期，人民幣在岸價（CNY）昨由升轉跌，官方收報6.5017，跌50點子。



在人民幣連日回升之際，《證券時報》發表評論文章，指人民幣升值預期過度膨脹，會打擊內地對外貿易，同時刺激外匯市場的投機交易，提到人行需要釋出穩定信號。人民幣在岸價昨日大部份時間偏軟，處於6.5水平以上，最低曾見6.511；至於離岸價（CNH）則於在6.5關附近徘徊，截至晚上9時，報6.496。



料6.5至6.6水平徘徊



永隆銀行司庫蕭啟洪表示，人民幣連升多日後回軟屬正常，不認為人民幣升穿6.5關是敏感水平，相信官方仍容許人民幣在區間穩定上落。他又指內地拆息回落，加上美元低位或有支持，料人民幣短期會在6.5至6.6水平徘徊。



外電引述消息指，人行日前下發通知延長大額支付系統運行時間，由1月22日起實行5×21小時運行。



開始受理業務時間由法定工作日（T）早上8時半調整為前一日（T-1）晚上11時半，而業務截止時間，即清算窗口開啟時間由下午5時調整為下午5時15分，清算窗口時間調整為下午5時半至晚上8時半。



一名監管者指，此舉與人民幣國際化也有關係，因夜間交易境外機構最有需求。



港元拆息創九年最大跌幅



另外，年結效應後港元拆息全線回落，其中港元一個月拆息昨日報1.12厘，較上日跌0.06554厘，是9年來最大跌幅，隔夜拆息亦進一步回落至0.44厘水平；至於長息則變動不大，但蕭啟洪相信，港元拆息再大幅回落的空間有限，又指若港美息差拉闊至60點子以上，會誘發套息交易再趨活躍。