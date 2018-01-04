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﻿希瑪反應狂熱超購185倍

2018-01-04 列印
　　眼科醫生林順潮的希瑪眼科醫療（3309）憑藉名氣及星級基投包括騰訊（700）主席馬化騰招徠，反應凌厲，帶動新股市場重現認購熱潮。綜合6家券商，截至昨日公開發售錄得孖展超購逾185倍，頂頭槌飛約130張，有證券行甚至重現閱文（772）招股時期的人龍，國際配售日前已傳也錄得超購。

　　昨日共有18隻新股進行跨年公開招股，包括希瑪在內的12隻錄得超購，女士手袋公司森浩（8285）也錄得超購逾100倍。耀才證券行政總裁許繹彬表示，分行昨日出現排隊開戶認購希瑪的情況，孖展認購達40億元，頂頭搥飛錄得近80張。輝立證券錄得孖展認購共39億元，頂頭槌飛有逾50張。
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