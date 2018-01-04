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﻿信德進軍內地醫保業

2018-01-04 列印
　　信德集團（242）公佈，擬與數名投資者組成的財團，進軍內地醫療保健業。合營公司該首期投資額為5億美元（約39億港元），最高投資額為12億美元。合營公司將共同在中國高鐵沿線地段投資、收購及開發以醫療保健用途為主的大型綜合項目。

　　信德將佔合營公司30%，並且應佔投資1.5億美元，即約11.72億港元，藉此涉足內地連接高鐵省會城市的潛在房地產項目，主要用作醫療保健用，當中包括酒店、零售元素、醫療保健相關配套設施，以及包括多用途物業。合營公司初步增資不多於7億美元（相等於約55億港元），所有合營公司投資夥伴應有權但無義務認購新股。
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