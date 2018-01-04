﻿IFC外望——收購速匯金觸礁 螞蟻金服需賠2.34億

阿里巴巴旗下螞蟻金服收購全球第二大匯款服務公司速匯金（MoneyGram）的計劃因未獲美國外國投資委員會（CFIUS）放行而無奈放棄，並須向速匯金支付3000萬美元（約2.34億港元）的解約費。



一年前螞蟻金服為推進全球化戰略，欲以每股13.25美元的價格與速匯金達成8.8億美元的併購協議，不料半路殺出程咬金，另一間匯款公司Euronet以併購價溢價15%提出要約，逼令螞蟻金服上調併購價至每股18美元，較最初報價高36%。雖然這一出價被速匯金董事會全票通過，但CFIUS在螞蟻金服多次提交資料後，仍決定不放行交易。



速匯金首席執行官Alex Holmes坦言，地緣政治環境發生了很大變化，雖然已盡最大努力與美國政府合作，但CFIUS仍不批准這一合併。有指CFIUS是基於網絡安全及個人資料完整性的考慮而拒絕放行。



雖然相關併購事宜正式終止，但螞蟻金服與速匯金計劃在匯款和電子支付市場開展新戰略業務合作，利用雙方所長為全球客戶提供快捷、成本低的轉帳匯款服務。



黃浩終完成港《壹週》交易



壹傳媒（282）公佈，就出售香港及台灣《壹週刊》事宜，昨日已完成香港業務交易，預期2月底或之前完成台灣業務的交易。壹傳媒表示，已將於《壹週刊》廣告所持有股份，連同有關廣告業務或利益之所有知識產權，轉讓予買方黃浩指定的公司。就以上交易，黃浩已向壹傳媒支付款項淨額1.08億元，以及歸入餘下資產的再一筆初步保證金4000萬元。壹傳媒全資附屬公司蘋果日報將提供若干廣告服務協助，以促進交易之過渡階段。



去年8月壹傳媒公佈，以3.2億港元出售台灣與香港《壹週刊》雜誌業務予商人黃浩牽頭的財團W Bros.Investments，對方需注資1.8億港元。及後交易多次延期，補充函件更要求買方將初步保證金由4000萬元增加至6000萬元。



期間壹傳媒澄清，出售事項延遲完成，並非如坊間評論所指，由賣方的行動所致，指買方可自行決定向台灣政府當局申請更改公司註冊資料的合適時間。主要交易經過3次延長後，最終於昨日完成。



高瞻