﻿市場簡訊

—渣打銀行委任歐兆倫出任渣打大中華及北亞地區環球銀行主管，常駐香港，向環球銀行環球主管Paul Skelton匯報。歐兆倫將負責大中華及北亞地區之環球銀行業務，今年1月29日起生效。加入渣打前，歐兆倫為花旗中國首席執行官，他在銀行界工作超過30年。







—據澳門金融管理局公佈，澳門目前已有1040台自動櫃員機（ATM）完成安裝「認識你的客戶」（KYC）技術，佔當地ATM數量近九成。持有內地多種銀行卡的持卡人可於貼有「KYC ATM」標識的自動櫃員機，使用內地居民身份證，並經面容識別後取款，每次取款最高金額為澳門元或港元5000元。局方表示，措施推出至今，相關的取款服務大致暢順，並有效地遏止了不規則的取款活動，有助維護澳門的金融安全。







—葉氏化工（408）宣佈，以1.07 億元加存貨價值，收購裝飾漆、工業漆、木製用具及塗料產品業務。是次收購完成後，集團將能運營「駱駝」品牌







—外電引述銷售文件指出，General Atlantic配售呷哺呷哺（520）4500萬股，每股配售價介乎13.65元至14.1元，最多套現6.35億元。配售價較收市價15.08元，折讓約6.5%至9.48%。







—創維（751）終止向控股股東洽購新能源車業務，公司去年11月曾披露擬向黃宏生收購開沃新能源汽車大多數權益進行磋商。由於潛在收購的若干主要收購條款，雙方未能達成協議，故董事會已決定終止有關磋商。



—協鑫新能源（451）發盈喜，預期去年來自光伏能源業務溢利不少於8.5億元（人民幣‧下同），2016年同期為3.09億元，增長1.75倍，由於光伏電站數量大幅增加。去年底總裝機容量總裝機容量共約6吉瓦，增長71.43%。國內及海外已併網容量約5.5吉瓦，增加77.42%。







—瑞強集團（8427）發盈警，預期於截至2017年11月30日止六個月股東稅後虧損不超過2.7百萬令吉，2016年同期則錄得溢利2.7百萬令吉。期間虧損主要由於製造及買賣業務所產生的收入減少；及非經常性上市開支約2.4百萬令吉及行政開支增加。







—遠東控股（036）發盈喜，預期截至去年12月底止全年將轉虧為盈，2016年虧損5388.7萬元。溢利主要源自持作買賣投資的公平值收益約5300萬元，2016年為公平值虧損約6200萬元。







—萬科企業（2202）公佈，去年12月實現銷售金額622.3億元（人民幣‧下同），按年上升1.66倍；銷售面積453.2萬平方米，增長1.72倍。全年累計銷售金額5298.8億元，增加45.26%；累計銷售面積3595.2萬平方米，上升30%。







—天貓周三宣佈，天貓超市百萬件貨品已在華東地區20個城市、167家大潤發上架，標誌雙方的新零售融合進入實質性階段。消費者在大潤發超市的門市，可直接買到天貓超市的商品。1月中旬，天貓超市數千萬件貨品將陸續在大潤發華東地區所有門市上架，並設置手機AR（擴增實境）遊戲「捉貓貓」、ARVR（虛擬實境）等互動體驗。