﻿日股飆3.3%見26年高位 杜指突破二萬五創新高

美股周四初段三連升，三大指數繼續刷新歷史新高，杜指更是首次突破25000點關口，初段曾升160點，見25082點。市場調查顯示，美國十二月的私營部門新增職位達25萬份，遠超預期的19萬份，利好大市氣氛。



杜瓊斯工業平均指數四時報25088點，升165點；納斯達克指數報7080點，升15點。滙控（005）美國預託證價格曾報81.72港元，較香港收市價升1.22港元；騰訊（700）美國預託證價格曾報434.24港元，較香港收市升2.44港元。



聯儲局上月的議息會議記錄出爐，與會官員曾辯論有關美國經濟前景面對的風險，部分擔心低通脹，其他則認為穩健的經濟增長將得到減稅的進一步提振，而會上大部分官員均重申，支持「繼續循序漸進提高基準利率的目標區間」。



儲局官員多撐漸進加息



聯邦公開市場委員會（FOMC）於12月12日至13日的會議記錄顯示，與會官員討論了幾個可能導致加息步伐加快的風險。



歐洲三大股市昨日亦報升，歐洲Stoxx午後升1.5%，見3562點，倫敦富時指數亦升0.19%，德股DAX和法股CAC指數分別升1.21%和1.41%。



日本股市昨日假後復市，受惠美股三大指數隔夜創新高收市，日經225指數和藍籌東證股價指數（Topix）在科技股和銀行股領升下顯著早好，尾盤分別升3.3%和2.6%，創26年新高水位；日經225平均指數周四收盤報23506點，升3.3%或741點，是1992年1月以來新高收市。Topix同日亦升2.6%，收報1863點，是1991年11月以來新高收市價位。前年靠推出Pokemon Go手遊翻身的日本遊戲商任天堂，昨日股價更升4.9%，自2016年7月推該手遊以來，其股價已累升兩倍。



任天堂升近5%



日股主要受到美股周三收市造好帶動，杜指在新年頭兩個交易日累升0.82%，標普指數更累升1.5%，納指亦升2.35%，再刷新高位紀錄。消息刺激假後的日股在科技類和銀行股帶頭上升。



科技股為Topix帶來最大升幅貢獻，中機械人和自動化服務商FANUC曾升6.4%、索尼升3.9%，感測設備商Keyence升3.4%。三大銀行股包括三菱日聯、三井住友和瑞穗集團亦錄得2.4%至3%升幅。近期積極參與加密貨幣活動的日本SBI控股，昨日股價更因為新型加密貨幣Ripple價格飆升而大升19%。







