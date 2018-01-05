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﻿港股中資金融股接力

2018-01-05 列印
  至於港股，在強勢藍籌股輪流支撐大市，繼前日滙控（005）等國際金融股帶動港股攀升後，昨日升市火車頭為中資金融股，其中建行（939）表現突出，單隻股份已貢獻恒指55點；加上昨日在A股造好帶動下，恒指全日高開高走，收報30736點，升175點，創逾10年新高之餘，更連升8個交易日。

恒指八連升

　　恒指全日高開高走，早市跟隨美股造好，高開130點，其後一直保持升勢；午後最高曾見30796點，漲236點，雖然臨近收市升幅略為收窄，但仍企穩在30700點水平，收報30736點，升175點，再創逾10年新高，以及為連續8個交易日上升，期內累漲1502點，昨日大市成交額為1318億元。國企指數則收報12203點，升114點。
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