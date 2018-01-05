﻿恒大銷售超額完成 萬科收入勁升逾45% 房企龍頭日趨強大

去年內房的市場集中度明顯提升，巨型房企「強者愈強」。萬科（2202）最新公佈，去年全年售樓收入5298.8億元（人民幣，下同），按年勁升45.3%，在已披露銷售數據的房企中居榜首。恒大（3333）亦公佈，2017年全年實現合約銷售額5009.6億元，按年增長34.2%，並超額完成4500億元的年度目標，銷售排名第二位。



比較兩大表現叮噹馬頭的巨型房企，以銷售面積計，萬科去年售樓面積3595.2萬平方米，按年增30%；恒大全年累計合約銷售面積5029.9萬平方米，按年增19.2%。



恒大並公佈，2018年銷售目標為5500億元。這意味著即使樓市調控持續加碼，恒大今年銷售仍可能接近或達到雙位數增長。萬科並無公佈今年銷售目標。



碧桂園總額或超萬科



另一家銷售總額有機會超越萬科、恒大的巨型房企碧桂園（2007）目前尚未正式公佈官方銷售數據。據諮詢機構克而瑞的房企銷售排行榜，碧桂園去年賣樓收入為5500.1億元，按年增長78%。由此而見，內房前三甲排名同樣競爭激烈。



恒大稱，隨著樓市調控的持續深入，產品的性價比成為贏得市場的關鍵因素，同時也是恒大繼續保持高增長的原因。基於良好的銷售業績，預期全年利潤可望實現大幅增長。而2017年上半年，恒大實現淨利潤231.3億元，按年增長224.4%。



資料顯示，2017年開始恒大啟動戰略轉型，發展模式由高負債、高槓桿、高周轉、低成本的「三高一低」向低負債、低槓桿、低成本、高周轉的「三低一高」轉變，著力增效降負債，提升增長品質。



至於綠城中國（3900）方面，去年的合同銷售金額約1033億元，按年升7.8%；其中，歸屬綠城中國的權益金額為549億元，按年升7.4%。若計及綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目，總銷售金額為1463億元，按年增28%。



海通證券發表研究報告指，恒大具強大的成本控制能力、準確的市場定位、大規模快速開發能力等內控管理措施，這將繼續確保企業強大的競爭優勢。而恒大強化一二線城市佈局，加速銷售回款，改善融資結構，均使得公司更加穩健，為未來的業績增長爆發奠定基礎。海通證券給予恒大目標價40.46港元，維持「買入」評級。