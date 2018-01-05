﻿指港樓價全世界最高 李嘉誠：炒樓就一定不好

長和（001）主席李嘉誠昨晚出席集團周年晚宴前指出，今年本港樓市依然穩定，因為需求仍大，樓價方面要視乎供求。他重申買樓用來自住，能夠負擔得起，當然可以買，但若「炒樓」就一定不好。他認為，目前仍有很多人因自住需求而打算置業，並說︰「個個為下一代計劃，話貴都繼續買，爸爸、或者阿爺會睇住個孫，買樓給他們。」對於未來樓市會否再升，他亦不願評論，但認同本港地價高，更稱「現時全世界最高是香港」。



樓價居高不下，不少地產商近年發展樓面積較細的納米樓，李嘉誠指出，未來發展都受供求影響，而目前仍有很多細單位在興建之中，相信遲些供應增加，細單位有一天會過剩。



不過，他相當肯定息口會上升，「利息一定加，視乎加幅多少，香港利息會跟隨美國上升，相信美國加息兩、三次亦不出奇」。他亦認同現時本港地價高，他回應「現時全世界最高是香港」，令地產商亦步步為營。



長實去年出售中環中心，成為單一最高作價商廈交易。至於今年會否再有出售資產，他則指目前「看不出來（售資產）」，李嘉誠直指集團現時「正在興建酒店，以及購入商場，長期收租收入躍升，今年長實的固定收入會創歷來高位」。



長和去年落實與阿里的合作，李嘉誠表示，合作規模不會太大。他又對熱炒的比特幣持保守態度，未有正面回應有否投資，只表示「我就保守啲喇，絕對有風險。」



市場一直猜測長和系主席李嘉誠是否今年退休交棒，昨日他在周年晚宴致詞時，直言「68年匆匆過去，至今89歲的我，依然能與31萬同事，一起在57個國家努力業務，爭取成績，是一種福份，是一種榮幸。」他說，若退休會對外宣佈，但他不敢講是否今年退，稱身體仍然「過得去」。



李嘉誠在講辭中提及，長子李澤鉅已跟隨他33年，被問到對兒子的評價，他回應指「爸爸永遠不會給兒子一百分，但起碼有九十多分」，他重申若自己退休，會轉任集團的資深顧問。