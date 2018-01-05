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﻿積金今年回報或降至5%

2018-01-05 列印
　　打工仔去年大豐收，強積金去年錄得可觀回報，駿隆強積金顧問統計，2017年整體強積金回報約19.1%，人均帳面賺逾3萬元。但駿隆集團常務董事陳銳隆預期，今年強積金回報或「縮水」，料整體回報將降至5%，主要由於預期環球股市升勢遜去年，但仍認為可適量增持股票基金佔比，特別是港股基金。

　　駿隆強積金顧問統計，去年股票基金平均回報達34.4%，當中以港股基金表現最好，平均回報有40.6%。至於低風險基金，回報自然較低，去年的平均回報只有1.8%，而混合資產基金去年的平均回報為14.2%。以419萬名登記成員數目，及整體強積金回報約19.1%計，人均帳面賺30068元。
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